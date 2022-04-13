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Иркутяне стали покупать более бюджетные смартфоны

МТС проанализировала продажи гаджетов в Иркутской области. В денежном выражении рынок смартфонов в регионе в первом квартале вырос на 14%, а их средняя стоимость —  на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

В отличие от прошлого года за первые три месяца иркутяне сделали выбор в пользу гаджетов среднего ценового сегмента в диапазоне 20 000 - 40 000 рублей. Спрос на такие гаджеты взлетел на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость приобретаемых новинок выросла на 16% и составила 25 000 рублей. Таким образом затормозился главный тренд 2021 года — спрос на премиальные модели гаджетов дороже 50 000 рублей. В марте покупки в этом сегменте сократились на 30% в сравнении с мартом прошлого года.  

По оценке аналитиков МТС, первое место на иркутском рынке по количеству проданных гаджетов за три месяца 2022 года заняли смартфоны Samsung — их доля составила 33%. На втором месте Xiaomi — 26%, на третьем — Apple с долей 15%. Также в пятерку самых популярных брендов вошли Realme — 8% и Honor — 3,5%.  

Топ-10 продаваемых смартфонов в Иркутске в первом квартале 2022 года, шт:

  • Xiaomi Redmi 9A 32 ГБ
  • Xiaomi Redmi Note 10S 128 ГБ
  • Samsung Galaxy A12 64 ГБ
  • Xiaomi Redmi 9C 128 ГБ
  • Apple iPhone 11 128 ГБ

Снижение продаж премиальных смартфонов связано с подорожанием гаджетов из-за волатильности обменного курса и ростом потребительского спроса на другие товары. Вместо дорогих моделей покупатели выбирали более сбалансированные решения с необходимым набором характеристик, вроде крупного дисплея, мощного аккумулятора и большого размера памяти.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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