АТБ вводит бессрочное действие корпоративных карт Visa

С 11 апреля 2022 года Азиатско-Тихоокеанский банк вводит бессрочное действие для оформленных ранее корпоративных карт платежной системы Visa, пользователями которых являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Клиенты смогут использовать свою карту даже после окончания срока действия.

Теперь корпоративным клиентам АТБ не нужно отказываться от пластика после истечения его срока действия. Такое решение банк принял в связи с текущей ситуацией. Карты продолжат работать до момента наступления полного физического износа.

При оплате покупок в интернет-магазинах РФ и при проведении платежей на территории РФ необходимо вводить срок действия, указанный на карте, даже если формально он уже истек.

Вне пределов России карты Visa, выпущенные в России, не действуют.

Получить дополнительную информацию можно по телефону - 8-800-775-80-80 (бесплатный звонок по России).