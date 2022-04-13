Новости

Власти прокомментировали факт обнаружения свалки животных в Эхирит-Булагатском

Несанкционированная свалка останков сельскохозяйственных животных обнаружена в районе бывшего совхоза «Тугутуйский» в Эхирит-Булагатском  районе Иркутской области. Специалисты станции по борьбе с болезнями животных провели отбор и доставку проб патологического материала в ветеринарную лабораторию.

– По результатам исследований возбудителя сибирской язвы, заразных болезней, общих для человека и животных, не выявлено, – говорится в сообщении правительства Иркутской области.

В настоящее время информация по данному факту направлена в Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия для принятия мер административного реагирования. Идут мероприятия по установлению владельцев павших животных, решается вопрос об уничтожении останков животных. Будет проведена дезинфекция территории.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Всероссийский образовательный проект "Сияние Байкала"
«Жизнь не поставишь на паузу». Эльмира Сатардинова, ГК «Сатэль» – о том, как сделать красивыми людей и жизнь в родном городе
Спартак Каюмов: Хотите сохранить волосы? Не теряйте время
Максим Сергеев: «Врач-косметолог должен быть личностью»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании