Иркутская область обеспечена семенами зерновых и зернобобовых культур

В семеноводческих хозяйствах Иркутской области под урожай 2022 года произведено 18,5 тыс. тонн элитных семян зерновых и зернобобовых культур. Это на 19% выше, чем заявленная потребность сельхозтоваропроизводителей региона. Об этом доложил первый заместитель Губернатора Иркутской области Роман Колесов заместителю Министра сельского хозяйства России Андрею Разину в ходе рабочей встречи в Москве.В 2022 году перед аграриями региона стоит задача удержать объёмы производства продукции растениеводства на уровне прошлого года.

– Всего под урожай 2022 года засыпано 145,2 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур, это на 8% больше запланированного. В регионе установилась благоприятная погода, начались работы по подготовке семенного материала к посеву. Под урожай этого года подготовлено также 191,2 тыс. га паров, вспахано 147,5 тыс. га зяби. По итогам прошлого года введено в оборот 18,3 тыс. га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, посеяно 1,4 тыс. га озимой ржи, – отметил Роман Колесов.

Первый заместитель Губернатора также сообщил, что готовность техники к проведению весенних полевых работ на 2,2% выше, чем на аналогичную дату прошлого года и по отдельным видам техники составляет 95%.

В 2022 году перед аграриями Иркутской области стоит задача обеспечить неснижение объёмов производства продукции растениеводства. Планируется увеличить посевную площадь и яровой сев, в том числе под зерновыми и масличными культурами. Общая посевная площадь в этом году составит 704,8 тыс. га, что на 9,1 тыс. га больше уровня 2021 года, яровой сев возрастёт на 15,4 тыс. га и составит 620,7 тыс. га, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.