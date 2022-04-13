Росбанк продолжит свою деятельность и развитие

Росбанк на протяжении многих лет непрерывно остается одним из самых надежных банков России, входит в число системно значимых кредитных организаций страны. Осознавая свою значимость для экономики страны, банк продолжает поддерживать клиентов и сотрудников.

Опираясь на значительный опыт работы на российском рынке, в том числе на основе лучшей международной экспертизы, Росбанк придерживается взвешенной риск-политики, которая обеспечивает высокую резистентность влиянию различных дестабилизирующих экономических факторов.

Банк имеет сбалансированный кредитный портфель и диверсифицированную базу ликвидности, созданы мощные механизмы для поддержания непрерывности операционной деятельности и управления кибербезопасностью. Деятельность банка соответствует всем регуляторным требованиям.

Росбанк и Группу Интеррос, которая была учредителем Росбанка в 1990х годах, связывают давние партнерские отношения. По условиям сделки между Societe Generale и Группой Интеррос, Интеррос обеспечит преемственность управленческой команды Росбанка во главе с Председателем Правления Ильей Поляковым. Росбанк сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale в России и продолжит следовать высоким международным стандартам корпоративного управления и управления рисками в своей работе.

Росбанк имеет один из самых высоких показателей норматива достаточности капитала среди российских банков, и мы убеждены в своей способности обеспечить бесперебойное и качественное обслуживание клиентов в своей широкой сети отделений и многофункциональных цифровых каналах. В составе Группы Интеррос Росбанк обеспечит непрерывность своей деятельности и реализует потенциал для дальнейшего развития вместе со своими клиентами.