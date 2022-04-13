ГК «А101» и Россельхозбанк запустили ипотеку со ставкой 6,9%

ГК «А101» и Россельхозбанк запускают новую ипотечную программу в линейке совместных продуктов. Она адресована всем категориям покупателей недвижимости.

Минимальная ставка в рамках новой программы составляет 6,9% и действует на весь срок кредитования — до 30 лет. При этом первоначальный взнос составляет не менее 15%, а кредитный лимит ограничен 12 миллионами рублей.

Условия программы действуют во всех проектах ГК «А101» — жилых комплексах «Прокшино», «Скандинавия», «Испанские кварталы» и «Белые ночи».

«Россельхозбанк стремится предоставить заемщикам максимально комфортные условия и помочь осуществить мечту о собственном жилье большему количеству людей. Уверена, что данный продукт будет деятельно способствовать этой цели. Мы также осуществляем приём заявок на льготную ипотеку с господдержкой по новым условиям, в рамках которых максимальный размер кредита возрастет с 3 млн до 12 млн рублей на покупку новостроек в Москве. У нас богатый опыт сотрудничества с ГК «А101». Наши партнёрские программы помогли многим клиентам приобрести жилье на комфортных условиях, и мы продолжаем совместную работу», — отметила Руководитель розничного направления Россельхозбанка Светлана Вишнякова.

В рамках новой программы с ГК «А101» могут быть применены условия программы ипотеки с господдержкой для семей с детьми. Она доступна семьям, в которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился ребенок или до 31.12.2022 в семье родился ребенок, у которого установлена инвалидность. По условиям программы ставка может составить 1,01% (при наличии личного страхования).

«По сути, это уникальное предложение в рамках ипотечного кредитования: на текущий момент ставка 6,9% - одна из самых низких на первичном рынке жилья. Фактически мы возвращаемся к уровню ставок прошлого года. При этом для покупателей квартир также действует программа «семейной ипотеки», где по ставке от 1,01% можно взять кредит суммой максимум до 12 млн рублей на срок до 30 лет. Первоначальный взнос по этой программе составит от 15%», — обозначила Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.

При желании квартиру можно выбрать онлайн. Доступно и удаленное оформление сделки — от заключения кредитного договора до регистрации договора долевого участия в Росреестре и полного расчета.

Ранее Россельхозбанк и ГК «А101» выпустили кобрендинговую дебетовую карту. Владельцы этого продукта получают доступ сразу к двум программам лояльности — РСХБ «Урожай» и А101 GIFT. Владельцами кобрендинговой карты ГК «А101» и РСХБ, в первую очередь, могут стать заемщики и созаемщики по новым ипотечным кредитам банка, действующие клиенты, купившие квартиры в ГК «А101», а также клиенты, посетившие банк для открытия эскроу-счетов, в том числе их супруги.

Для справки:

Группа компаний «А101» – инвестиционно-строительный холдинг, один из крупнейших девелоперов Москвы. Собственный земельный банк Группы представляет собой участки суммарной площадью более 2,1 тыс. га на территории Троицкого и Новомосковского округов Москвы. В настоящее время портфель текущих проектов Группы составляет порядка 1,5 млн кв. метров в рамках комплексного развития новых территорий Москвы: жилые районы с развитой инфраструктурой, крупные офисные центры, объекты торгового и спортивно-развлекательного назначения. В 2020 году ГК «А101» ввела в эксплуатацию в ТиНАО 524,9 тыс. кв. метров недвижимости, что на 54% больше, чем в 2019 году.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.