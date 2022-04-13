АКРА подтвердило кредитный рейтинг Росбанка на наивысшем уровне AAA(RU)

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Росбанка и кредитные рейтинги выпусков его облигаций (ISIN RU000A0ZYH44, RU000A100TH9, RU000A102F28, RU000A103DU0) на уровне AAA(RU), статус «Рейтинг на пересмотре — развивающийся».

Агентство отмечает сильный бизнес-профиль Росбанка и, учитывая успешный многолетний опыт топ-менеджеров, на наивысшем уровне оценивает качество управления.

Ввиду универсального характера деятельности диверсификация операционного дохода до резервов остается высокой.

АКРА дает сильную оценка фактора достаточности капитала банка, которая обусловлена высоким уровнем показателя достаточности капитала по базельским стандартам (Tier-1 — 19,6% по итогам 2021 года) на фоне сохранения высокого уровня значений нормативов по регулятивным стандартам (на 01.01.2022 нормативы Н1.2 и Н20.2 составили 12,3 и 12,4% соответственно), что позволяет банку выдерживать рост кредитного риска более чем на 500 б. п. в рамках стресс-теста АКРА, учитывающего в том числе ожидаемое в текущих экономических условиях ухудшение качества кредитного портфеля.

Кроме этого агентство отмечает адекватную оценку риск-профиля, которая обусловлена качественной системой риск-менеджмента, характеризующейся прозрачностью и независимостью в принятии решений, а также регулярным совершенствованием риск-методик, проведением стресс-тестов и оценкой текущей операционной среды.

Подчеркивается адекватная позиция по ликвидности, сбалансированный профиль фондирования и степень системной значимости для российского финансового сектора, которая определяется значительным объемом клиентских средств на балансе Банка, масштабом бизнеса и наличием его филиалов в большинстве субъектов Российской Федерации. Росбанк входит в перечень системно значимых кредитных организаций по критериям Банка России.

Статус «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» отражает необходимость получения и проведения дополнительного анализа информации о параметрах и условиях изменения акционерной структуры, а также существенных сведений для уточнения ОСК и кредитного рейтинга Росбанка в результате объявления о приобретении Росбанка Группой «Интеррос».