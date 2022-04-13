Голосование за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды» стартует 15 апреля

Всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства в этом году пройдет в онлайн-формате. Сделать свой выбор жители Иркутской области, как и всей России, смогут уже 15 апреля – в этот день будет дан старт голосованию, оно продлится до 30 мая.

– У жителей Иркутской области есть уникальная возможность выбрать, какую общественную территорию, парк, сквер или набережную приведут в порядок в первую очередь. И для этого даже не нужно никуда идти, сделать свой выбор можно через интернет на платформе «Формирование комфортной городской среды». В этом году голосование пройдет в онлайн-формате второй раз, в прошлом году, когда цифровая платформа работала впервые, в регионе проголосовали более 130 тысяч человек, что, несомненно, говорит о неравнодушии жителей и о нужности такого проекта, – подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В этом году, подчеркнул Губернатор, участие в голосовании примет 51 территория в 18 муниципалитетах. В списке Иркутск, Ангарск, Братск, Зима, Саянск, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Черемхово, Вихоревка, Железногорск-Илимский, Нижнеудинск, Марково, Хомутово, Тайшет, Усть-Кут и Шелехов, а также город Байкальск, который в этом году впервые принимает участие в рейтинговом голосовании. С 15 апреля жители смогут на платформе «Формирование комфортной городской среды» ознакомиться со всеми территориями и дизайн-проектами. Сделать выбор смогут все граждане, достигшие 14 лет. Каждый участник голосует лично и может выбрать только одну территорию.

Тем гражданам, которые не смогут проголосовать через интернет, помогут волонтеры. В этом году для работы во время рейтингового голосования зарегистрировались более 400 добровольцев, они будут работать в популярных общественных местах городов – участников голосования и рассказывать всем желающим о возможности проголосовать, а также помогут сделать это через специальные приложения на своих планшетах или смартфонах.

Процесс голосования устроен максимально просто. Проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета либо через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.