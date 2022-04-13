Иркутск вошел в число городов, где открылись первые брендированные пункты Авито Доставки

Авито совместно с партнером — логистической компанией EXMAIL — открывает пункты выдачи и отправки онлайн-заказов через Авито Доставку. Первые 18 пунктов начинают принимать и отправлять заказы с апреля 2022 года в двенадцати городах России. Всего к концу 2022 года планируется открыть более 350 новых пунктов.

Первые пункты выдачи открываются в следующих городах: пять в Новосибирске, три в Красноярске, по одному в Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Казани, Абакане, Томске, Иркутске, Барнауле, Перми и Хабаровске. У жителей этих городов появится возможность первыми в России протестировать удобство и функционал новых точек.

В честь открытия пунктов выдачи Авито и EXMAIL запускают акцию: в течение трех месяцев цена доставки заказа через пункты EXMAIL составит всего 9 рублей.

Чем отличаются новые пункты выдачи?

Уютное, стильное пространство, в котором комфортно проверять покупки или упаковывать заказы на отправку;

Расширенная площадь помещения: от 35 до 65 кв.м;

Наличие комфортных примерочных для того, чтобы убедиться, что вещь хорошо сидит и подходит по размеру;

Удобное расположение розеток для проверки товара из категорий бытовой техники и электроники.

Увидеть все доступные пункты выдачи и отправки заказов, в том числе совместные отделения Авито и EXMAIL, пользователи могут при оформлении заказа через Авито Доставку.