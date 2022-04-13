Банк Уралсиб в Новосибирске провел клиентский прием

12 апреля 2022 года Новосибирский филиал Банка Уралсиб организовал деловое мероприятие для предпринимателей.

Участники встречи обсудили различные юридические и экономические аспекты ведения бизнеса в современных условиях, международные перевозки и вопросы внешнеэкономической деятельности.

Директор по работе с клиентами премиального сегмента малого бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Лагутина Альмира рассказала собравшимся о стратегии развития внешнеэкономической деятельности и преимуществах продуктов Банка Уралсиб для предприятий-участников ВЭД.

Кроме этого спикеры остановились на таких важных вопросах, как как налоговые проверки, инструменты налогового планирования и структурирования бизнеса, использование действующих налоговых льгот, а также товарные знаки и аренду имущества.

«Уверена, что наша встреча была полезной для всех участников, она позволила обменяться мнениями, знаниями, опытом и советами. Вопросы, которые мы обсудили важны и для бизнеса, и для нас. Надеюсь, каждый из участников получил ответы на вопросы, а может и идеи для своего бизнеса», - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Голубева Наталья.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 марта 2022 года насчитывает: 6 филиалов, 233 точки продаж, 1 414 банкоматов, 334 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.