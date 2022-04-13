Иркутян приглашают на День открытых дверей в Университетский лицей Олега Дерипаски

В Иркутской области родители и официальные представители старшеклассников 7-11 классов получат возможность направить одаренных детей для обучения в первый Университетский лицей им. Лобачевского. Лицей построен по инициативе Олега Дерипаски и был открыт в начале апреля этого года. Уникальное заведение не имеет аналогов в России, талантливые дети из регионов смогут получить там образование по международным стандартам.

Чтобы рассказать об особенностях работы учреждения и ответить на возможные вопросы, руководство лицея проводит День открытых дверей. Мероприятие состоится 14 апреля в 14 часов( МСК) в онлайн формате на площадке Microsoft Teams. https://ul-lyceum.ru/open-door/

Образовательный процесс ведется по системе международного бакалавриата, предусматривающего универсальный уровень подготовки для поступления в лучшие российские и мировые вузы. Выпускники лицея станут основой будущей научно-технической элиты инновационной России.

Помимо теоретических занятий, лицеисты занимаются научными исследованиями, готовят проекты, развивают лидерские навыки и социальный интеллект, участвуют в олимпиадах разного уровня.

Лицей расположен в Краснодарском крае, в городе Усть-Лабинск и рассчитан на 475 человек. На территории находится кампус, где могут проживать до 150 учеников. Обучение и проживание в лицее бесплатные.

Сейчас ведется набор в седьмой и десятый классы. Новый поток начнет обучение 1 сентября 2022 года.

Конкурсный отбор предусматривает письменный экзамен по профильным предметам, который 29 апреля пройдет в Братске, Шелехове, а также ряде других городов страны: Красноярске, Нижнем Новгороде, Рязани.

Зарегистрироваться на письменный экзамен можно по ссылке

Адрес электронной почты приемной комиссии: admission@ul-lyceum.ru

Телефон: +7 (991) 077-42-12

Адрес: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Марии Овсянниковой, д. 20