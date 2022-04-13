В Иркутской области провели раннюю контрактацию на ремонты дорог

В Иркутской области заключены контракты на проведение работ на всех дорогах, которые будут строить, ремонтировать и реконструировать по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году. Об этом стало известно на заседании по вопросу реализации национальных проектов на территории Иркутской области под руководством Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

– Ранняя контрактация была главной задачей, которую обозначил Губернатор. Её выполнение позволяет начать работы на объектах как можно раньше. Это очень важно в сибирских условиях. За короткое лето подрядчикам нужно сделать большие объёмы работ. Задача, поставленная Губернатором, выполнена. Заказчики – это муниципалитеты и ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» – провели торги и заключили контракты на проведение работ на всех объектах этого года – их 90, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» заключила контакты на 48 объектов, которые расположены на дорогах регионального значения. В их числе – ремонты участков автодорог Братск – Усть-Илимск с 22 по 32 километр, Бохан – Тихоновка с 12 по 20 километр, Баяндай – Еланцы – Хужир с 8 по 22 километр. Также в этом году завершат работы на таких долгожданных дорогах как Баяндай – Еланцы – Хужир с 153 по 159 километр в Ольхонском районе, Иркутск – Большое Голоустное с 85 по 98 километр в Иркутском районе Иркутской области, Иркутск – Листвянка с 32 по 42 километр и с 42 по 52 километр и многих других.

Муниципалитеты заключили контакты на проведение дорожных работ на 42 участках дорог, которые находятся в границах населённых пунктов. Из них 14 участков дорог в Иркутске, восемь в Ангарске, три в Черемхово, семь в Шелехове, пять в Усолье-Сибирском, четыре в Братске и один в Усть-Куте.

Сейчас подрядчики приступают к ремонтам, реконструкциям, капитальным ремонтам и строительству участков дорог. Они уже начали завозить инертные материалы на объекты, запускать асфальтобетонные заводы и дробилки.