Экспортеры Иркутской области встретятся с потенциальными партнерами из Китая в рамках виртуальной бизнес-миссии

Вызовы, с которыми столкнулись предприниматели региона в сегодняшних условиях, обсудили на встрече Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с активом Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири».

- В ситуации беспрецедентного давления на Российскую Федерацию наши силы на региональном и муниципальном уровнях направлены на обеспечение устойчивости экономики Иркутской области. Хочу подчеркнуть, что мы не сворачиваем намеченное ранее, а планируем работу в новых условиях. Мы выполняем все социальные обязательства, обеспечиваем слаженную работу систем здравоохранения и образования, продолжаем строительство, реконструкцию и капремонт школ, детских садов лечебных учреждений, развиваем коммунальную и дорожную инфраструктуру, уделяем особое внимание сельскому хозяйству, сфере промышленности, малому и среднему бизнесу, - сказал Игорь Кобзев.

На заседании рассмотрели вопросы расширения сотрудничества предприятий-экспортеров Иркутской области с КНР. Напомним, что на предыдущей встрече главы региона с ТПП ВС руководитель представительства Торгово- промышленной палаты Российской Федерации в Восточной Азии (Пекин) Иван Изотов предложил сформировать перечень продукции, которую Иркутская область хотела бы экспортировать в Китай и импортировать из КНР.

Как сообщил президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь, ТПП ВС подготовила и направила в министерство экономического развития и промышленности и минсельхоз региона перечень потребностей стран Юго-Восточной Азии в продукции, производимой предприятиями России, составленный на основе материалов представительств ТПП РФ за рубежом и Минпромторга РФ. Кроме того, для более эффективного обмена информацией по поиску зарубежных партнеров в эти ведомства направлены анкеты для формирования реестра предприятий Иркутской области по направлениям экспорта и импорта.

При поддержке минэкономразвития Иркутской области ТПП ВС запланировала в мае текущего года онлайн бизнес-миссию экспортеров региона с потенциальными партнерами из КНР. В настоящий момент в переговорах заинтересованы пять предприятий Приангарья. Такие же встречи предполагается провести и с представителями Монголии.

- Буквально вчера состоялись предварительные переговоры в онлайн-формате с Китайской торговой палатой по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции. Это одно из крупных китайских объединений, в состав которого входят производители сельхозтехники. Также была проведена рабочая встреча с Генеральным консулом Монголии в Иркутске, где обсуждалась возможность открытия совместного предприятия по производству изделий из кашемира. Кроме того, предложения об оказании содействия в поиске партнеров по поставкам оборудования по параллельному импорту поступают к нам из Казахстана, - сообщил Алексей Соболь.

Идет работа и в рамках межрегионального сотрудничества. Интерес к продукции Иркутской области проявили 15 субъектов РФ. Сейчас готовятся реверсные торгово-экономические миссии для предприятий Омской области и Республики Марий Эл.

Губернатор призвал предпринимательское сообщество активнее направлять предложения по необходимым мерам поддержки, взаимодействию с потенциальными партнерами. Игорь Кобзев также подчеркнул, что необходимо провести Стратегическую сессию с участием представителей бизнеса и рассмотреть вопросы импортозамещения.