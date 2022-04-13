В Иркутской области вводится ежемесячная выплата на детей от 8 до 17 лет

Выплата будет назначаться семьям, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Указ об установлении в Иркутской области ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет подписал Губернатор Игорь Кобзев. Ранее Указ № 175 о новом пособии подписал Президент Владимир Путин.

– На софинансирование этой выплаты в бюджете Иркутской области потребуется 2,6 миллиарда рублей. Прогнозная численность детей, на которых будут производиться выплаты, – 97 795 детей, – рассказал глава региона Игорь Кобзев.

Оператором новой меры поддержки будет являться Пенсионный фонд России. Прием заявлений начнется с 1 мая. Если заявления будет подано до 1 октября, то начисляться выплаты будут с 1 апреля.

При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости: учитываться доходы семьи, имущественная обеспеченность и занятость родителей. Размер выплаты составит 50, 75 или 100 % регионального прожиточного минимума на детей.