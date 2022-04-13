Более 30 человек эвакуировали из дома в Иркутске из-за возгорания оборудования для майнинга

Дом в городе Иркутске загорелся в результате стихийного майнинга – в результате инцидента из помещений спасателям пришлось эвакуировать более 30 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Как пояснил хозяин квартиры сотрудникам ведомства, который на момент пожара отсутствовал, в районе 5 утра ему на сотовый телефон поступило сообщение о том, что оборудование выключилось. А уже через 10 минут позвонили соседи и сообщили о пожаре в квартире.

«В связи с тем, что данный дом является газифицированным, было принято решение эвакуировать всех жильцов и отвести их на безопасное расстояние. <…> В одной из комнат был обнаружен очаг пожара, на ликвидацию которого потребовалось менее 5 минут. Еще некоторое время понадобилось для контрольного вскрытия деревянного пола и проливки скрытых очагов. В ходе осмотра места пожара дознаватели МЧС России обнаружили поврежденный огнем так называемый «шумобокс» с майнинговым оборудованием», – рассказали в ведомстве.