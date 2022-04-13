Правительство РФ выделит 35 млрд рублей на льготную кредитную программу для застройщиков

Власти Российской Федерации выделят 35 млрд рублей на льготную кредитную программу для застройщиков, сообщает 13 апреля пресс-служба кабмина.

«Механизм господдержки подразумевает готовность банков предоставлять застройщикам кредиты по ставке не выше 15% годовых. В этом случае на возмещение недополученных доходов банку будет выделяться субсидия», – рассказали в правительстве.

Государственная поддержка застройщиков поможет снизить вероятность срыва сроков ввода объектов, уменьшить риски роста проблемных займов кредитующим банкам. Эта мера, по информации властей, также позволит строительным компаниям возвести 18,5 млн кв. м жилья, из которых 5,55 млн планируется ввести в эксплуатацию до 1 апреля 2024 года.

«Кроме того, существенно упрощается предоставление земельных участков: физические и юридические лица смогут без торгов взять их в аренду для создания производства в сфере импортозамещения. Граждане получат возможность без торга выкупить землю, которую раньше арендовали у государства для ведения хозяйства», – пояснили в правительстве.