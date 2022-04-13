Иркутский район стал лидером региона по объему жилищного строительства в 2021 году

Администрация Иркутского района со ссылкой на Иркутскстат 12 апреля сообщила, что территория стала лидером Приангарья по объему жилищного строительства по итогам 2021 года.

В прошлом году здесь было введено 630,644 тыс. кв. м. жилья, что на 39,7% больше, чем в 2020 году. За 5 лет площадь введенного в строй жилья составила 2 347,755 тыс. кв. м.

Численность постоянного населения Иркутского района по состоянию на 1января 2022 года составила 141 716 человек, что на 1,7% больше уровня 2020 года. За 5 лет показатель вырос на 12% или на 15 212 человек.