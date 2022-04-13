Пианист из Иркутска Денис Мацуев попал под санкции Запада

Уроженец Иркутска, российский пианист-виртуоз, Народный артист РФ Денис Мацуев попал под санкции Запада – Швейцарский фонд Сергея Рахманинова приостановил его членство в Консультативном совете, сообщает швейцарская газета Luzerner Zeitung.

«Мы приостановили членство Дениса Мацуева в Консультативном совете Фонда», – цитируются в сообщении слова президента организации Урса Цисвилера. Как отмечает издание, такие меры приняты потому, что пианист «годами поддерживал политику Владимира Путина и не дистанцировался от российского правительства».

В сообщении говорится, что ранее под санкции попал также советский и российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев по аналогичным причинам.