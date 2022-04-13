ЦБ прогнозирует продолжение роста цен

Годовая инфляция в марте (16,7%) значительно ускорилась по сравнению с февралем. В последний раз сопоставимые значения наблюдались в начале 2015 года. Месячный прирост цен (с поправкой на сезонность) составил 7,5% — максимум с 2000-х годов, сообщает Банк России.

– В марте ускорился рост цен практически на все товары и услуги. Основными факторами были ослабление рубля, произошедшее в первой половине месяца, и всплеск потребительского спроса, вызванный введением новых внешних санкций, – говорится в сообщении регулятора.



В этих условиях наиболее сильно подорожали продукты питания длительного хранения и непродовольственные товары длительного пользования. Однако рост цен на них был непродолжительным: уже во второй половине месяца он значительно замедлился, а отдельные виды бытовой техники начали дешеветь. Рост цен на многие другие товары и услуги был менее значительным, но продолжался в течение всего месяца.

ЦБ прогнозирует, что в ближайшее время годовая инфляция продолжит возрастать.