Доллар 90 или 70? Что будет с курсом рубля?

Текущие уровни курса доллара к рублю сопоставимы с теми, которые наблюдались до второй половины февраля. Однако это явление краткосрочное, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Она обращает внимание на возросшую инфляцию.

– Инфляция существенно ускорилась. По итогам марта она составляет почти 17%. Видимо, по итогам апреля она будет на уровне 20%. В этом смысле курс должен подстроиться под инфляцию. Значение курса слабее, чем 90-95 рублей к доллару, считаю привлекательными для увеличения валютной позиции, – подчеркнула Наталья Орлова.

По её словам, до конца года будет еще несколько периодов сильной турбулентности на валютном рынке. При этом тренд на укрепление рубля, о котором говорят многие аналитики, возможен в краткосрочной перспективе – в течение недели или ближайшего месяца. Но в более долгосрочной перспективе более вероятно ослабление рубля.