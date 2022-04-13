Новости

Доллар 90 или 70? Что будет с курсом рубля?

Текущие уровни курса доллара к рублю сопоставимы с теми, которые наблюдались до второй половины февраля. Однако это явление краткосрочное, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Она обращает внимание на возросшую инфляцию.

Читайте также:

Курс доллара вновь вырос до 82 рублей. Что дальше?
11 апреля 2022
Участники рынка ожидают роста курса валют
11 апреля 2022

– Инфляция существенно ускорилась. По итогам марта она составляет почти 17%. Видимо, по итогам апреля она будет на уровне 20%. В этом смысле курс должен подстроиться под инфляцию. Значение курса слабее, чем 90-95 рублей к доллару, считаю привлекательными для увеличения валютной позиции, – подчеркнула Наталья Орлова.

По её словам, до конца года будет еще несколько периодов сильной турбулентности на валютном рынке. При этом тренд на укрепление рубля, о котором говорят многие аналитики, возможен в краткосрочной перспективе – в течение недели или ближайшего месяца. Но в более долгосрочной перспективе более вероятно ослабление рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (403)


Реклама на сайте

Всероссийский образовательный проект "Сияние Байкала"
«Жизнь не поставишь на паузу». Эльмира Сатардинова, ГК «Сатэль» – о том, как сделать красивыми людей и жизнь в родном городе
Спартак Каюмов: Хотите сохранить волосы? Не теряйте время
Максим Сергеев: «Врач-косметолог должен быть личностью»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании