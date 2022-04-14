Каждый третий страховой случай происходит в результате нападения собак

Специалисты страховой компании «Согласие» изучили (есть у SIA.RU) убытки клиентов, застрахованных от несчастных случаев, после нападения собак в 2020-2021 годах.

По данным Роспотребнадзора, в 2021 году более 243 тысяч человек пострадали от вреда, причиненного животными, и обратились за помощью в медицинские учреждения. Каждое третье обращение в «Согласие» после такого события было связано с ранами на кистях рук. Восстановление после таких травм может занимать от нескольких дней до месяца. Четверть встреч с агрессивными собаками заканчивалась рваными ранами на предплечьях или голенях. Лечить их нередко приходилось в стационаре. Стоит отметить, что часто данные увечья были получены детьми. В 13 % случаев собаки кусали пострадавших за лицо.

Сумма выплат часто зависит от времени лечения. Для детей, к примеру, от 15 до 30 календарных дней на амбулаторном лечении положено 3 % от страховой суммы, а за такой же срок в стационаре – 5 %.

По словам специалистов по урегулированию убытков, подобные травмы признаются страховыми случаями, если соответствующий риск указан в договоре, травма получена во время и на территории действия договора. Кроме того, заявленное событие не должно попадать под исключения из страхового покрытия, но должно попадать под действие таблицы страховых выплат.