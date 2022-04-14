85% россиян запаслись продуктами

По сравнению с 1992 годом этот показатель (71%) увеличился на 14 п.п.. Доля не имеющих запасов сократилась на 6 п.п. (1992 г. – 19%, 2022 г. – 13%), сообщает ВЦИОМ.

Более половины граждан имеют столько же запасов, сколько и в прошлом году (61%) – за тридцать лет эта доля увеличилась более чем на треть (+38 п.п., 1992 г. – 23%). Доля тех, кто нарастил запасы продуктов по сравнению с прошлым годом, за рассматриваемый период не изменилась (8%). Уменьшились продовольственные запасы за год еще у 16% наших сограждан, в 1992 году этот показатель был в 2,5 раза выше (40%).

За тридцать лет изменилась мотивация, по которой россияне делают продуктовые запасы.

Если в 1992 году граждане запасались в равной степени и из-за опасения повышения цен (40%), и из-а возможного товарного дефицита (42%), то сейчас доминирующим опасением является рост цен (46%). Отсутствие товаров в продаже сегодня реже беспокоит российских граждан, чем в 1992 (29%, −13 п.п. к февралю-марту 1992 г.).

Мотивация создания продовольственных запасов варьируется в зависимости от места проживания. Каждый второй житель села делает запасы в связи с опасением, что вырастут цены (55%), в Москве и Санкт-Петербурге этим мотивом руководствуется каждый третий (35%). Жителей обеих столиц и городов с населением 100-500 тыс. человек чаще беспокоит возможное отсутствие товаров на полках (по 38% против 21% среди жителей села).