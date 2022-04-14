«Иркутский бизнес уже привык жить в кризис»

«Российский рынок пережил столько шоковых ситуаций, что мы уже научились жить и вести бизнес в состоянии неизвестности», – эта мысль стала лейтмотивом круглого стола кредиты и недвижимость: новая реальность», который организовал портал SIA.RU.

Мнения иркутских застройщиков и представителей банковского сектора о том, что происходит на рынке, сможет ли рынок ипотеки и проектного финансирования «переварить» высокие ставки, стоит ли ждать заморозки стройки, вы сможете прочитать в нашем материале уже в ближайшие дни, а пока предлагаем посмотреть наиболее яркие цитаты с круглого стола.

Участники круглого стола: Владимир Чернышев (банк «Открытие»), Татьяна Полевач и Ирина Маджара (Альфа-Банк), Екатерина Миронова (ВТБ), Екатерина Прядко («Грандстрой»), Кристина Яковенко («Хрустальный Девелопмент»), Сергей Никитин («ВостСибСтрой»), Николай Кузаков («Горстрой»), Наталья Зверева и Михаил Ивлев («Восток Центр Иркутск»).