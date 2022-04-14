«Даже гвозди импортные»: Матвиенко предложила поручить производство гвоздей малому и среднему бизнесу

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что для нее стал открытием тот факт, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране, передает РБК.

Так председатель отреагировала на слова сенатора Эдуарда Росселя, который поднял тему импортозамещения.

«Для меня, например, было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну [откуда идет импорт] — догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», — сказала она.

В 2020 году импортные гвозди в Россию завозили два главных поставщика — это Белоруссия и Китай. Они поставляли в страну по 84,3 и 10,7% от общего объема импорта. Еще 2,1% импорта гвоздей приходилось на продукцию из Финляндии, доля других государств составляла примерно 2,9%.

В самой России гвозди производят Вяртсильский метизный завод (ВМЗ) в Сортовале (Карелия), Магнитогорский метизно-калибровочный завод (ММК-МЕТИЗ), Волгоградский канатный завод холдинга «Северсталь» и другие компании.