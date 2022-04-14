Приложения Сбербанка убрали из App Store и Google Play

Банк посоветовал воспользоваться веб-версией, в случае с Android есть вариант установить приложение из сторонних источников, сообщает РБК.

Мобильное приложение Сбербанка для Android недоступно для скачиваний и обновлений в Google Play, сообщил банк. Причиной финансовая организация назвала введенные против нее санкции со стороны западных стран.

«Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Мы рекомендуем клиентам не удалять установленное приложение банка», — заявили в «Сбере». Новым клиентам или тем, кто ранее удалил приложение, банк предлагает скачать его здесь (Android позволяет устанавливать приложения, скачанные не из официального магазина. — РБК).

В Сбербанке также рекомендовали клиентам использовать веб-версию онлайн-банкинга, которая адаптирована для использования на мобильных устройствах. В банке заверили, что системы и инфраструктура «Сбера» работают в штатном режиме, а средства клиентов находятся в безопасности.

Накануне, 12 апреля, приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе iOS стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. В банке пояснили, что уже установленные приложения продолжают работать без ограничений, их не нужно удалять.