Иркутская область вошла в десятку регионов России по числу заявок на проект Яндекса для учителей информатики

Курс Яндекс Учебника «Методика преподавания курса информатики для основной школы в соответствии с новой редакцией ФГОС» запустили в феврале.

Цель программы – повышение профессиональных компетенций и подготовки к преподаванию информатики с учетом новой редакции федеральных государственных образовательных стандартов.

«В течение трех недель на курс записались более 6 тысяч учителей информатики из всех регионов страны, в том числе из Иркутской области – 267 учителей. Сейчас Яндекс Учебник продлил сбор заявок на курс», – сообщили SIA.RU в администрации области.

Занятия состоят из двух разделов:

методика преподавания курса по информатике для 7 класса,

методика преподавания курса по информатике для 8 класса.

В каждую из программ входят практические и самостоятельные работы. После прохождения программы преподаватели получат сертификаты о прохождении обучения и удостоверение установленного образца о повышении квалификации. Курс пройдёт в онлайн-формате.

После завершения обучения учителя смогут бесплатно использовать школьный курс по информатике от Яндекс Учебника для 7–9 классов. Разработанные задания и предметное содержание курса информатики от Яндекса Учебника соответствуют новой редакции ФГОС и примерной основной образовательной программы.

Записаться на курс можно пройдя регистрацию по до 15 апреля. После формирования группы вас добавят в телеграм-канал, где сообщат о датах проведения установочного вебинара и датах старта курса.