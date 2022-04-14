Россия продолжит пополнять валютные резервы юанем – Global Times

Увеличение доли юаня в российских резервах станет ответом на валютное давление США, передает РИА Новости слова научного сотрудника Китайской академии общественных наук Сюй Вэньхуна.

Как отмечает издание со ссылкой на аналитиков, в результате украинского кризиса и последовавших за ним международных санкций Россия обратила свой взгляд на Восток. Так, по данным Банка России, доля юаня в валютных резервах страны по сравнению с показателями от 1 января подскочила с 12,8% до 17,1%.

«Россия, вероятно, продолжит пополнять свои валютные резервы китайским юанем, попутно снижая зависимость от американского доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективах», – говорится в материале Global Times.

По словам Вэньхуна, действия российского Центробанка отражают недоверие к американскому доллару, который США используют не в качестве надежной международной платежной валюты, а как "финансовое оружие". Он напомнил, что Москва активизировала свои усилия по дедолларизации после 2014 года, а уже к лету 2018-го избавилась от большей части американских долговых бумаг.