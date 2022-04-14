Reuters: международные трейдеры после 15 мая сократят закупки российских нефти и нефтепродуктов

Международные сырьевые трейдеры собираются приостановить или резко сократить закупки российских нефти и нефтепродуктов с 15 мая у компаний с государственным участием. Трейдеры приняли такое решение, чтобы избежать санкций Евросоюза. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Трейдеры собираются сократить закупки у «Роснефти» и «Газпромнефти», потому что опасаются, что могут нарушить условия санкций, введенных ЕС 16 марта. Согласно этим ограничениям, европейские компании могут покупать российское сырье только в том случае, если оно строго необходимо для энергобезопасности ЕС.

«Мы постоянно уточняем ситуацию, но пока сложилось понимание, что "строго необходимые ресурсы" — это минимум для собственного потребления, то есть запрет на перепродажу. Некоторые оценивают это не совсем так, но все ведут себя осторожно»,— сказал источник агентства. Другой источник уточнил, что компании работают с юристами, чтобы выяснить, «что они могут, а что не могут делать»

По данным Reuters, один из главных покупателей российской нефти трейдер Trafigura собирается сократить торговлю с российской нефтью после 15 мая. Еще один трейдер Vitol ранее сообщал, что собирается прекратить закупки в России до конца 2022 года.