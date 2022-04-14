Братск получит 26 млрд рублей на улучшение экологии

Крупные финансовые средства получит город Братск Иркутской области на улучшение экологии. Так, заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Викторией Абрамченко утвержден актуализированный Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Братске. Подобный документ разрабатывается и утверждается для каждого города-участника федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области.

Формированию плана для Братска предшествовала масштабная совместная работа Правительства Иркутской области, администрации города и предприятий ПАО «РУСАЛ Братск», филиала ПАО «Группа Илим» в г. Братске, ООО «Байкальская энергетическая компания», ООО «Братский завод ферросплавов». По каждому мероприятию был просчитан экологический эффект от его реализации, определено необходимое финансирование.

В итоге Комплексным планом Братску предусмотрено финансирование на 2022-2024 годы в размере 26,55 млрд рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 5,57 млрд рублей. Выделенные средства пойдут на строительство контактных сетей для движения троллейбусов, приобретение 50 троллейбусов, закупку 39 автобусов, работающих на газе, строительство 259,2 км распределительных сетей в Правобережном, Падунском и Центральном районах, строительство котельной, работающей на природном газе, а также озеленение Братска.

- Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от реализации всех мероприятий Комплексного плана к 2024 году составит более 29 тысяч тонн, - отметила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.