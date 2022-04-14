АТБ запустил новый интернет-банк для физических лиц

АТБ запустил новый интернет-банк для клиентов - физических лиц. Теперь переводить деньги, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, налоги и штрафы, совершать платежи в пользу государственных органов власти стало удобнее, быстрее и безопаснее. Также доступна Система быстрых платежей (СБП).

Открыть вклад или цифровую карту теперь также можно онлайн, без посещения офиса.

Интерфейс интернет-банка был полностью изменен, стал проще и понятнее. Благодаря строке поиска можно моментально найти нужную информацию в истории платежей, ближайшее отделение или банкомат.

Понятная навигация позволяет совершать необходимые операции гораздо быстрее: все продукты и услуги банка расположены на одной странице и сгруппированы по функциям.

«Мы обновили интернет-банк исходя из пожеланий наших клиентов, ориентируясь на безопасность и дистанционное обслуживание. Ключевая цель всех обновлений – быть ближе к клиенту в цифровых каналах с простыми и доступными сервисами», - комментирует Павел Монахов, директор департамента развития дистанционных банковских продуктов.

Подробнее о новых функциях.

Новый интернет-банк доступен по ссылке: https://ib.atb.su/