Банк «Союз» реализует цифровой факторинг на платформе GetFinance

Банк «Союз» в прошлом году подключился к онлайн-платформе GetFinance и с февраля 2022 года дистанционно финансирует подрядчиков и поставщиков крупных заказчиков. По данным Ассоциации факторинговых компаний, по итогам 2021 года банк «Союз» занял 14-е место по объему выплаченного финансирования по факторингу и 6-е место по оборачиваемости факторингового портфеля.

Единая цифровая платформа GetFinance отвечает всем требования безопасности и юридической значимости транзакций и обеспечивает факторинговым компаниям возможность быстро и без лишних затрат реализовать электронный факторинг, выйти на региональный рынок, расширить пул клиентов.

Александр Варенников, директор Департамента факторинга банка «Союз»:

- Системы ЭДО и цифровые платформы открывают большие перспективы в работе с малыми и средними предприятиями и обеспечивают широкий региональный охват. Упрощаются коммуникации и с крупными корпоративными клиентами, факторинг становится доступнее и проще в оформлении. В 2022 году мы прогнозируем рост основных показателей деятельности, в том числе благодаря активному использованию онлайн-факторинга на GetFinance.

Егор Газетин, генеральный директор GetFinance:

- Наша платформа работает в мультифакторном формате. Для клиента это означает, что он может подать одну электронную заявку в адрес сразу нескольких факторинговых организаций одновременно. Затем клиент заключает договор факторинга и получает финансирование – и все это в 100% дистанционном режиме. Мы рады, что платформа прирастает такими крупными и надежными партнерами, как банк «Союз».