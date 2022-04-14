Владислав Мерзляков возглавил Удмуртскую территориальную дирекцию Банка Уралсиб

Территориальным директором ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Ижевске назначен Владислав Мерзляков. В этой должности он будет курировать работу всех точек продаж в регионе, а также работать над активным увеличением объёмов розничного и малого бизнеса. Удмуртская территориальная дирекция включает в себя офисы в Ижевске, Воткинске, Глазове и Сарапуле.

Владислав Мерзляков окончил Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова по специальности «Финансы и кредит». В банковской сфере работает с 2003 года, работал на руководящих должностях в АО «ЮниКредит Банк», АО «Райффайзенбанк», а также ОАО «ИМПЭКСБАНК» и ООО «Русфинанс Банк».