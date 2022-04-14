Объем финансирования фермеров Иркутской области увеличили

Приангарье получило из федерального бюджета 124,2 млн рублей на поддержку фермеров по проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Объём господдержки в 1,7 раз превышает прошлогодний. Об этом доложил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

В 2021 область получила на эти цели 73,6 млн рублей.

«Субсидии получили 22 сельскохозяйственных кооператива, что позволит расширить агротехнопарк и организовывать переработку сельскохозяйственной продукции. Благодаря этой мере поддержки в 2021 году в кооперативы вовлечены более 350 новых членов», – пояснил Илья Сумароков.

В 2022 году увеличены средства на предоставление грантов «Агростартап», а также на субсидирование части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Напомним, что грант «Агростартап» направлен на поддержку только зарегистрированных КФХ. Задачу расширять и совершенствовать меры поддержки начинающих фермеров поставил перед региональным минсельхозом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.