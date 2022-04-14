Работа.ру: почти половина россиян откладывают деньги для создания подушки безопасности

Почти половина опрошенных жителей России (47%) отметили, что откладывают часть зарплаты для накоплений. Таковы результаты исследования Работа.ру, в котором приняли участие более 3000 пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны.

Почти каждый второй респондент (45%) рассказал, что откладывает менее 10% в месяц. Еще треть опрошенных (32%) отметили, что стараются накапливать 10-20% месячного дохода. У 11% участников исследования получается откладывать 20-30% дохода. 30-40% зарплаты переводят в копилку 5% опрошенных, еще 4% респондентов — 40-50% доходов. Более половины своего дохода откладывают 3% опрошенных.

– Среди основных причин, по которым жители России откладывают деньги, 47% опрошенных отметили, что хотели бы иметь подушку безопасности. Треть респондентов откладывают деньги на покупку недвижимости, еще чуть меньше (26%) хотят съездить в отпуск или отправиться в путешествие, – говорится в сообщении. –17% опрошенных планируют потратить накопления на ремонт, еще 16% — на лечение и процедуры оздоровления. 15% участников исследования указали, что откладывают на образование детей, а на свое образование копят 12% опрошенных.

Каждый десятый хочет потратить накопления на покупку автомобиля, чуть меньше (7%) — на покупку бытовой техники. Реже всего жители России копят на попку гаджетов (3%) и дорогостоящей одежды и украшений (3%)