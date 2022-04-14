Экс-чиновницу мэрии Иркутска приговорили к 9 годам за взятку в 2 млн рублей

Кировский районный суд г. Иркутска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего чиновника администрации г. Иркутска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), сообщает прокуратура.

– Установлено, в октябре 2016 года подсудимая, будучи начальником отдела выдачи разрешительной документации администрации г. Иркутска, за продление разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного на ул. Радищева г. Иркутска, при отсутствии правовых оснований, получила от представителя компании-застройщика взятку в размере 2 млн рублей, – говорится в сообщении прокуратуры.

С учетом позиции государственного обвинения суд приговорил бывшую сотрудницу администрации к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.