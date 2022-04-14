ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий апреля в Иркутске

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 55 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек — и отобрал самые высокооплачиваемые предложения апреля.

Так, в топе наиболее высоких зарплатных предложений – директор по закупкам, главный специалист по гидротехническим сооружениям, руководитель продаж, программист и координатор поставок.

ТОП-5 самых высокооплачиваемые вакансий апреля в Иркутске