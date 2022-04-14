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ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий апреля в Иркутске

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 55 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек — и отобрал самые высокооплачиваемые предложения апреля.

Так, в топе наиболее высоких зарплатных предложений – директор по закупкам, главный специалист по гидротехническим сооружениям, руководитель продаж, программист и координатор поставок.

ТОП-5 самых высокооплачиваемые вакансий апреля в Иркутске

Должность Предлагаемая зарплата
1 Директор по закупкам от 100 000 руб.
2 Главный специалист по гидротехническим сооружениям от 100 000 руб.
3 Руководитель отдела продаж от 90 000 руб.
4 Инженер-программист от 80 000 руб.
5 Координатор поставок от 70 000 руб.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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