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Иркутск на 4 месте в стране по приросту предлагаемых заработных плат

Среди крупнейших городов России Иркутск продемонстрировал яркую динамику по годовому приросту предлагаемых зарплат: в этом ренкинге он занял 4 место. Так, в марте 2021 года местные компании в среднем предлагали 53 345 рублей, а в марте 2022 года – уже 57 254 рублей (то есть, увеличение составило 3 910 рублей). И это самые высокие показатели в Сибири, сообщает hh.ru. В целом по стране среднее предложение работодателей за год выросло на 2 522 рубля: с 50 258 рублей в марте 2021 года до 52 780 рублей в марте 2022 года

Городами-лидерами по увеличению средних предлагаемых зарплат в России стали Москва (+4 744 рубля, до 73 939 рублей), Санкт-Петербург (+4 401 рубль, до 61 556 рублей) и Хабаровск (+4 375 рублей, до 60 104 рублей).

Крупнейшие города России, ренкинг по годовому приросту предлагаемых зарплат

Место

Город

Средняя предлагаемая зарплата, руб.

Разница, руб.

мар.21

мар.22

1

Москва

69195

73939

4744

2

Санкт-Петербург

57154

61556

4401

3

Хабаровск

55729

60104

4375

4

Иркутск

53345

57254

3910

5

Новосибирск

48625

52380

3755

6

Казань

45053

48679

3626

7

Красноярск

50340

53829

3489

8

Екатеринбург

50895

54311

3416

9

Уфа

50450

53729

3279

10

Ростов-на-Дону

45342

48351

3009

11

Барнаул

39311

42316

3004

12

Воронеж

42832

45828

2996

13

Нижний Новгород

43990

46963

2973

14

Краснодар

50379

53239

2860

15

Омск

47002

49803

2801

16

Пермь

43496

46188

2692

17

Ижевск

39858

42413

2555

18

Самара

44156

46625

2470

19

Ульяновск

42115

44349

2234

20

Челябинск

43785

45964

2180

21

Волгоград

43930

46004

2073

22

Саратов

42446

44180

1733

23

Тольятти

37641

39360

1719

24

Тюмень

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