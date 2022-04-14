Иркутск на 4 месте в стране по приросту предлагаемых заработных плат

Среди крупнейших городов России Иркутск продемонстрировал яркую динамику по годовому приросту предлагаемых зарплат: в этом ренкинге он занял 4 место. Так, в марте 2021 года местные компании в среднем предлагали 53 345 рублей, а в марте 2022 года – уже 57 254 рублей (то есть, увеличение составило 3 910 рублей). И это самые высокие показатели в Сибири, сообщает hh.ru. В целом по стране среднее предложение работодателей за год выросло на 2 522 рубля: с 50 258 рублей в марте 2021 года до 52 780 рублей в марте 2022 года

Городами-лидерами по увеличению средних предлагаемых зарплат в России стали Москва (+4 744 рубля, до 73 939 рублей), Санкт-Петербург (+4 401 рубль, до 61 556 рублей) и Хабаровск (+4 375 рублей, до 60 104 рублей).

Крупнейшие города России, ренкинг по годовому приросту предлагаемых зарплат