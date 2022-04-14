Иркутск на 4 месте в стране по приросту предлагаемых заработных плат

Среди крупнейших городов России Иркутск продемонстрировал яркую динамику по годовому приросту предлагаемых зарплат: в этом ренкинге он занял 4 место. Так, в марте 2021 года местные компании в среднем предлагали 53 345 рублей, а в марте 2022 года – уже 57 254 рублей (то есть, увеличение составило 3 910 рублей). И это самые высокие показатели в Сибири, сообщает hh.ru. В целом по стране среднее предложение работодателей за год выросло на 2 522 рубля: с 50 258 рублей в марте 2021 года до 52 780 рублей в марте 2022 года
Городами-лидерами по увеличению средних предлагаемых зарплат в России стали Москва (+4 744 рубля, до 73 939 рублей), Санкт-Петербург (+4 401 рубль, до 61 556 рублей) и Хабаровск (+4 375 рублей, до 60 104 рублей).
Крупнейшие города России, ренкинг по годовому приросту предлагаемых зарплат
|
Место
|
Город
|
Средняя предлагаемая зарплата, руб.
|
Разница, руб.
|
мар.21
|
мар.22
|
1
|
Москва
|
69195
|
73939
|
4744
|
2
|
Санкт-Петербург
|
57154
|
61556
|
4401
|
3
|
Хабаровск
|
55729
|
60104
|
4375
|
4
|
Иркутск
|
53345
|
57254
|
3910
|
5
|
Новосибирск
|
48625
|
52380
|
3755
|
6
|
Казань
|
45053
|
48679
|
3626
|
7
|
Красноярск
|
50340
|
53829
|
3489
|
8
|
Екатеринбург
|
50895
|
54311
|
3416
|
9
|
Уфа
|
50450
|
53729
|
3279
|
10
|
Ростов-на-Дону
|
45342
|
48351
|
3009
|
11
|
Барнаул
|
39311
|
42316
|
3004
|
12
|
Воронеж
|
42832
|
45828
|
2996
|
13
|
Нижний Новгород
|
43990
|
46963
|
2973
|
14
|
Краснодар
|
50379
|
53239
|
2860
|
15
|
Омск
|
47002
|
49803
|
2801
|
16
|
Пермь
|
43496
|
46188
|
2692
|
17
|
Ижевск
|
39858
|
42413
|
2555
|
18
|
Самара
|
44156
|
46625
|
2470
|
19
|
Ульяновск
|
42115
|
44349
|
2234
|
20
|
Челябинск
|
43785
|
45964
|
2180
|
21
|
Волгоград
|
43930
|
46004
|
2073
|
22
|
Саратов
|
42446
|
44180
|
1733
|
23
|
Тольятти
|
37641
|
39360
|
1719
|
24
|
Тюмень
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