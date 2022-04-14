Ремонт берегоукрепления реки Лены в Усть-Куте обойдется в 106 млн

В Усть-Куте Иркутской области в течение двух лет проведут берегоукрепление реки Лены.

– Проектом предусматривается капитальный ремонт сооружения на левом берегу, в районе улицы Калинина. Общая протяженность объекта составит 213 метров, высота – 12 метров, сообщает RosTender.info.

Власти городского поселения выберут подрядчика для работ по итогам электронного аукциона. Прием заявок на участие завершается 26 апреля. С подрядной организацией заключат контракт на 106 млн рублей. Работы начнутся после заключения договора, который будет действовать до конца 2024 года.