Новости

Ремонт берегоукрепления реки Лены в Усть-Куте обойдется в 106 млн

В Усть-Куте Иркутской области в течение двух лет проведут берегоукрепление реки Лены.

– Проектом предусматривается капитальный ремонт сооружения на левом берегу, в районе улицы Калинина. Общая протяженность объекта составит 213 метров, высота – 12 метров, сообщает RosTender.info.

Власти городского поселения выберут подрядчика для работ по итогам электронного аукциона. Прием заявок на участие завершается 26 апреля. С подрядной организацией заключат контракт на 106 млн рублей. Работы начнутся после заключения договора, который будет действовать до конца 2024 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Всероссийский образовательный проект "Сияние Байкала"
«Жизнь не поставишь на паузу». Эльмира Сатардинова, ГК «Сатэль» – о том, как сделать красивыми людей и жизнь в родном городе
Спартак Каюмов: Хотите сохранить волосы? Не теряйте время
Максим Сергеев: «Врач-косметолог должен быть личностью»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании