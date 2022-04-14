JPMorgan предрекает «грозовые тучи» для экономики США

Джеймс Даймон, генеральный директор JPMorgan Chase, крупнейшего по размеру активов банка США, говорит о продолжении экономического роста, по крайней мере, во втором и третьем кварталах 2022 г., но обращает внимание на два серьезных фактора противодействия. Это инфляция и количественное ужесточение.

– Я просто указываю на то, что это грозовые тучи на горизонте, которые могут исчезнуть, а могут и нет, – подчеркнул Даймон.

Замечания Даймона показывают, насколько быстро крупные события могут изменить экономический ландшафт. Год назад он сказал, что США наслаждаются экономическим “моментом златовласки” высокого роста в сочетании с управляемой инфляцией, которая может продлиться до 2023 года. Но упорно высокая инфляция и множество возможных последствий российского вторжения в Украину омрачили эту картину.