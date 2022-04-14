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90 рублей за доллар и 100 за евро – аналитики прогнозируют ослабление рубля

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Российский рубль продолжает стагнировать в области 80 за доллар и 87 по евро. Волатильность пар снизилась после решения ЦБ смягчить валютные ограничения и понизить ключевую ставку. По мнению аналитиков БКС, низкая амплитуда колебаний нацвалюты говорит о нахождении баланса спроса и предложения, тем более брокерские комиссии отменены, а значит, курс стал более рыночным. 18 апреля частично снимаются ограничения и на выдачу банками валютной наличности. Тем не менее в дальнейшем аналитики ожидают ослабления рубля.

– Основной фактор, что сдерживает прыть доллара и евро, — норматив продажи экспортной выручки в 80%, – считают эксперты БКС. – Если бы планка была снижена, рубль мог бы ослабнуть в направлении 90 за доллар и под 100 евро — а выше вряд ли. Но пока расширенное предложение инвалют со стороны экспортеров играет за крепость рубля.

Тем не менее, по данным РБК, обсуждение в ЦБ данной темы ведется — оцениваются сроки и лимиты принудительной продажи выручки экспортерами. Еще одним фактором ослабления нацвалюты мог бы стать монетарный цикл ЦБ.

Аналитики БКС ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки 29 апреля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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