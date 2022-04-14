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В этом году в 26 объектах здравоохранения начнутся капремонты

В 2022 году по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской, входящей в нацпроект «Здравоохранение», отремонтируют 26 объектов. Об этом на Региональном совете сообщила осуществляющая полномочия министра здравоохранения области Анна Данилова.

Она подчеркнула, что 24 из этих объектов сдадут в этом году, два – переходящие на 2023 год. На проведение работ из федерального и регионального бюджетов направят 221,3 млн рублей.

- В прошлом году мы провели капитальные ремонты 10 объектов здравоохранения. В этом году их в два раза больше. Таким образом, в регионе создаётся оптимальная инфраструктура медицинских организаций структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, − отметила Анна Данилова.

Глава региона Игорь Кобзев подчеркнул, главы территорий должны взять на личный контроль объекты, которые вошли в национальные проекты.

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- В этом вопросе очень важно взаимодействие и региональных министерств, и муниципалитетов.  Мы должны четко понимать зону ответственности каждого. От этого в дальнейшем зависит федеральное финансирование. Наша задача – привлечь как можно больше средств на реализацию региональных проектов, - подчеркнул Губернатор.

Объекты здравоохранения будут отремонтированы в Усть-Илимске, Бодайбинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Усть-Кутском, Чунском и других районах.

Кроме того, в этом году по программе модернизации предусмотрено приобретение, поставка, монтаж модульных конструкций для размещения девяти врачебных амбулаторий на сумму 315 млн рублей и монтаж 26 ФАПов на сумму 195 млн рублей. Медорганизации региона оснастят и автомобильным транспортом. Для учреждений закупят 75 единиц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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