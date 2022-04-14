На благоустройство общественных территорий Иркутской области направят более 1 млрд рублей

В 2022 году в Иркутской области благоустроят 188 территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», в их числе 96 общественных пространств и 92 двора. На эти цели в Иркутской области будет направлен 1 млрд 167,7 млн рублей. Это средства федерального, областного и местных бюджетов.

– На сегодняшний день все подрядчики по проектам определены, на пяти объектах уже начаты работы, – сообщил министр жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин во время заседания Регионального совета, которое состоялось в четверг, 14 апреля.

Губернатор Иркутской области поручил главам муниципалитетов, где пройдет благоустройство, обеспечить высокое качество выполнения работ.

– Приступить к выполнению работ на всех объектах необходимо не позднее мая, выполнить и завершить все проекты – не позднее 15 октября. Все бюджетные средства, предоставленные на эти цели, должны быть освоены в полном объеме, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава региона напомнил, в числе территорий, которые будут благоустроены в этом году, 29 были выбраны жителями во время рейтингового голосования весной прошлого года. Новое Всероссийское рейтинговое голосование за объекты благоустройства стартует уже в эту пятницу, 15 апреля. Голосование пройдет на интернет-платформе, высказать вое мнение смогут граждане старше 14 лет, выбрать можно только один объект. На выбор жителям региона представят 51 пространство в 18 муниципалитетах.

Напомним, Иркутская область принимает участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2017 года. За пять лет на развитие и благоустройство территорий городов и поселков региона направлено более 7 млрд рублей, в том числе 4,5 млрд – средства федерального бюджета. За это время обустроено 1 329 дворов и 490 общественных территорий. За весь период реализации проекта в нем приняли участие 103 муниципальных образования, на территории которых проживают более 2 млн человек.