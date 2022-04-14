Росприроднадзор выдал положительное заключение по газофракционирующей установке ИНК в Усть-Куте

Межрегиональное Управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории выдало положительное заключение государственной экологической экспертизы по объекту «Усть-Кутская газофракционирующая установка. Этап №2» (является объектом Усть-Кутского газоперерабатывающего завода).

Усть-Кутский газоперерабатывающий завод является частью масштабного газового проекта ИНК. Объект включает в себя газофракционирующую установку и комплекс приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов и стабильного газового конденсата.

Газофракционирующая установка (ГФУ) предназначена для разделения широкой фракции углеводородов на пропан, бутан, этан и стабильный газовый конденсат. Этан будет поступать в печи пиролиза Иркутского завода полимеров, где будет преобразован в этилен с использованием катализаторов.

Экспертной комиссией государственной экологической экспертизы установлено соответствие документации экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды. Срок действия заключения – 5 лет.

Напомним, в январе 2021 года Главгосэкспертиза одобрила проект строительства трубопроводов, сопутствующей инженерной инфраструктуры и оборудования для транспорта продуктов переработки природного и попутного нефтяного газа Ярактинского и Марковского месторождений. Объекты предназначены для создания производственной системы, обеспечивающей перекачку широкой фракции легких углеводородов от установок комплексной подготовки газа (УКПГ) обоих месторождений на ГФУ в Усть-Куте.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, 2 гелиевых завода и Иркутский завод полимеров. В настоящее время общее число сотрудников компаний группы – более 11 тыс. чел.