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Три землетрясения произошли за сутки в Бурятии, одно из них почувствовали в Приангарье

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Байкальский филиал единой геофизической службы РАН зафиксировал три землетрясения в Республике Бурятия 14 апреля, одно из них почувствовали жители Иркутской области.

Первое сейсмособытие произошло в 11:33 по местному времени. Мощность в эпицентре – 6 баллов. Самые большие толчки зафиксировали в поселке Янчукан в Бурятии. Чуть сенее мощные удары ощутили жители более 15 республиканских населенных пунктов. В Приангарье удары в 2 балла почувствовали жители поселков Согдиондон, Горно-Чуйский, Мамакан.

Следующее землетрясение произошло 11:44 интенсивностью 5 баллов. Удары в 2-5 балла почувствовали жители поселков Янчукан, Северомуйск, Новый Уоян, Уоян, Уакит.

Еще одно сейсмособытие случилось в 19:42 мощностью в эпицентре в 5 баллов, его почувствовали жители 12 населенных пунктов Бурятии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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