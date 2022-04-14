Два первых лесных пожара в 2022 году зарегистрировали 14 апреля в Иркутской области

Два первых в 2022 году пожара зарегистрированы сегодня в лесном фонде Иркутской области 14 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности, в Слюдянском районе на площади один гектар в километре от Култука, а также в Тулунском районе на площади пять гектаров в двух километрах от деревни Азей. Возгорания тушат 26 лесных охранников. Ликвидировать их планируют в течение суток.

В субботу, 16 апреля, планируются первые полеты авиации для мониторинга лесопожарной обстановки с воздуха. Наземные силы уже ведут патрулирование лесных массивов.