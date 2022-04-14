ЦБ будет постепенно снижать ключевую ставку, чтобы не провоцировать новую волну оттока вкладов

Зампред Центробанка Алексей Заботкин перечислил факторы, при которых будет снижена ключевая ставка. Это уменьшение рисков финансовой и ценовой стабильности, замедление темпов роста цен и снижение инфляционных ожиданий. При этом регулятор также будет опираться на привлекательность банковских вкладов.

«По мере затухания рисков финстабильности, по мере снижения рисков для ценовой стабильности, замедления темпов роста цен, снижения инфляционных ожиданий мы полагаем, что сможем постепенно снижать ключевую ставку, не создавая при этом угрозы и не провоцируя новую волну оттока вкладов. Но это является ограничивающим фактором, то есть в некотором смысле ключевая ставка будет следовать той траектории, которая обеспечивает достаточную привлекательность вкладов для населения»,— сказал господин Заботкин в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).

Центробанк в конце февраля экстренно повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20% годовых на фоне введения антироссийских санкций. 8 апреля ЦБ принял решение снизить ставку сразу на 300 б.п., до 17% годовых.