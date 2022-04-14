Четверых жителей Иркутска обвинили в серийном угоне японских иномарок

Прокуратура Приангарья предъявила обвинение четверым иркутянам в возрасте от 24 до 35 лет в серийном угоне японских иномарок, сообщается на сайте надзорного ведомства.

По версии следствия в период с июня по август 2021 года молодые люди занимались на территории города Иркутска угонами автомобилей иностранных марок, преимущественно Nissan Teana и Infiniti. Для совершения преступлений фигуранты изначально в дневное время подыскивали нужные им автомобили на неохраняемых парковках, устанавливали тип охранной сигнализации. В последующем уже в ночное время разбивали стекло со стороны водителя и при помощи специального оборудования заводили и похищали автомобиль.

«Всего ими совершено восемь попыток хищения транспортных средств, из которых три были удачными, в остальных случаях благодаря охранным сигнализациям имущество оставалось у хозяев. Те автомобили, которые удалось похитить, перегонялись в специально арендованный гаражный бокс, где хранились до момента возврата хозяевам за денежное вознаграждение», – рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража и покушение на кражу, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Дело направлено в Свердловский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.