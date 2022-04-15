Российские банки могут потерять половину своего капитала – регулятор

Потеря российскими банками половины капитала на сегодняшний день вполне вероятный сценарий, сообщает Интерфакс со ссылкой на первого зампреда ЦБ РФ Дмитрия Тулина, сделанное в ходе заседания рабочей группы по подготовке к рассмотрению годового отчета.

Однако Банк России не считает такое развитие событий критическим, подчеркнул Тулин. Он сообщил, что на 1 января 2021 г. капитал банковского сектора в общем регуляторном измерении составлял около 12,5 трлн руб. Так называемый запас капитала либо запас прочности по капиталу со всеми его разновидностями был около 7 трлн руб.

«Это означает, если бы банки все были однородны с точки зрения фактического показателя достаточности капитала, то банки могут потерять чуть больше половины своего капитала вследствие какого-то кризиса, удара и при этом даже соблюдать обязательные нормативы достаточности капитала, то есть запас прочности казался даже каким-то избыточным», — отметил зампред ЦБ.



По словам Тулина, после первой волны санкций в ЦБ делали оценки возможных потерь банковского сектора по итогам 2022 г. Регулятор поделился этими цифрами в рамках взаимодействия с банками, «чтобы успокоить их и сказать им, что ничего страшного, давайте работайте, кредитуйте, функционируйте. По осени более точно посчитаем и разберемся. Цифрами поделились, а банки некоторые использовали эти цифры в диалоге, переписке с правительством, защищая свои интересы. Получилось, что цифры все равно попали в СМИ и не вызвали никакого переполоха. Было полное спокойствие. То есть потеря половины капитала банковского сектора — она представляется на сегодняшний день вполне вероятным сценарием, но нас не страшит», — сообщил Тулин.