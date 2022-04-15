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Рядовой Роман Горелов из Тулунского района погиб во время спецоперации на Украине

Мэр Тулунского района Иркутской области Михаил Гильдебрант на своей странице в «Одноклассниках» сообщил, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Приангарья Роман Горелов.

«Еще одна трагическая весть пришла в Тулунский район. Рядовой Горелов Роман Николаевич из деревни Уталай при исполнении служебных обязанностей при проведении специальной военной операции, выполняя боевое задание, верный Военной присяге, погиб 9 марта 2022 года», – рассказал глава территории.

После окончания Гадалейской средней школы  Роман Николаевич был призван в ряды Российской армии. 19 декабря 2018 года поступил на военную службу по контракту. За проявленные стойкость и мужество Роман Николаевич Горелов представлен к Ордену Мужества посмертно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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