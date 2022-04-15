ФАС начала проверку из-за повышения стоимости проезда по маршруту Иркутск – Ангарск

УФАС по Иркутской области начало проверку информации о повышении стоимости проезда по маршруту Иркутск – Ангарск, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Управление поступают обращения ангарчан по поводу увеличение стоимости проезда по межмуниципальным и внутригородским маршрутам. Антимонопольным органом инициировано проведение проверки информации по поступившим обращениям, направлены запросы в адрес перевозчиков, администрации г. Ангарска и иных органов власти», – говорится в сообщении.

В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства Управлением будут приняты меры реагирования.

Напомним, накануне компания-перевозчик «АвтоСиб» уведомила пассажиров, что с 24 апреля намерена повысить цену на проезд по маршруту Иркутск – Ангарск сразу на 40 рублей: со 110 до 150.